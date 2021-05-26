الأربعاء 26-05-2021
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الأربعاء، 26-05-2021 09:14 ص

إيران تهنئ لبنان بمناسبة عيد النصر والتحرير

لبنان


الوكيل الإخباري - أبرق وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في رسالتين منفصلتين إلى وزيرة الخارجية اللبنانية بالوكالة، زينة عكر، والأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، تهنئة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير عام 2000.

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، رسائل ظريف للبنانيين، حيا فيها "ذكرى تحرير جنوب لبنان وتضحيات مقاتلي المقاومة اللبنانية الشجعان".


وأشار ظريف في رسائله إلى، أن "التلاحم والوحدة الاستراتيجية بين الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية كرمز للانتصارات على العدو الصهيوني"، معربا عن "أمنياته بالعزة والكرامة للحكومة والشعب وعوائل شهداء المقاومة".


كما أكد ثقته بأن "المسار الذي بدأه القادة اللبنانيون بوعي سيضع لبنان على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم أكثر من أي وقت مضى".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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