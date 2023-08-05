ترامب: رب ضارة نافعة

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مؤتمر لمؤيدي الحزب الجمهوري في ولاية ألاباما، إن ملاحقته عبر القضاء قد تساهم بفوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

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وأضاف: " نحن متقدمون على الجميع، بما في ذلك جو بايدن. في كل مرة يوجهون اتهامات، تزداد قوة مكانتنا في استطلاعات الرأي. نحتاج إلى لائحة اتهام لكي نتمكن من إنجاز هذه الانتخابات بنجاح".



ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، قام خصومه بتوجيه ضرباتهم بالذات في اللحظة التي تحسن فيها تصنيفه كمرشح. واتهم ترامب، الرئيس الحالي بايدن وإدارته بمحاولة التمسك بالسلطة بأي وسيلة ممكنة.



وشدد ترامب في هذا الصدد، على أن البيت الأبيض يحاول ملاحقة كل من يشكك بنتائج انتخابات 2020.

RT