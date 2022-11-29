الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية: تأمين مدارس المملكة بوسائل التدفئة

ولي العهد يبارك لخريجي الفوج الرابع من ضباط فرسان المستقبل

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب عالمياً وارتفاع وصل لـ 13 دولاراً للأوقية

11 اصابة بحادث باص موظفين للجامعة الهاشمية ومركبة وقلاب- فيديو

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

64.7 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

زلزال يضرب سواحل اليونان

تأجيل امتحانات الطلبة في الجامعة الاردنية فرع العقبة اليوم الثلاثاء

انخفاض سعر البندورة والبطاطا محلياً اليوم

السير: التعامل مع عدة حوادث دون أثر مروري

الثلاثاء، 29-11-2022 10:53 ص

إيطاليا تدعم سلاح بحريتها بسفينة عسكرية متعددة المهام

6384a1dc42360470d57c9327


الوكيل الاخباري- أعلن موقع Naval News أن إيطاليا أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة متعددة المهام طورتها لصالح جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri في جنوة مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة عسكرية جديدة متعددة المهام من فئة PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura)، هذه السفينة هي خامس سفينة من  أصل سبعة. وهذه الفئة تم تطويرها لصالح سلاح البحرية الإيطالي".

وتبعا للموقع فإن إيطاليا كانت وافقت على خطة عام 2015 لتجديد سفن سلاح بحريتها، وفي إطار هذه الخطة تم العمل على مشروع بناء سفن "PPA" العسكرية المتعددة الأغراض، وأدخلت أول سفينة من الفئة المذكورة حيز الخدمة لصالح الجيش الإيطالي في مارس من العام الجاري، والثانية أدخلت الخدمة في أكتوبر الفائت، أما الثالثة فأنزلت إلى المياه في مارس 2021، وبدأت الاختبارات عليها، والسفينة الرابعة من هذا النوع أنزلت إلى المياه في فبراير 2022.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6385a48c42360444f12f8b28

كوريا الجنوبية تنوي غزو القمر

63859b9e423604299006a767

زلزال يضرب سواحل اليونان

6385a62c4c59b75f68573d1c

بوتين وتوكاييف يناقشان إنشاء اتحاد غاز ثلاثي

image (6)

بايدن يناشد الكونغرس التدخّل لمنع إضراب عمال السكك الحديدية

منظمة الصحة العالمية جديد

الصحة العالمية تغير اسم جدري القرود إلى "إم بوكس"

b2aaade2e98ba9b5ed70a049c12eed2b

إيرلندا تغرم ميتا 265 مليون يورو لاختراقها بيانات المستخدمين

أخبار متعلقة
image - 2022-11-28T144538.248

ارتفاع ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية

زلزال

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الساحل المقابل لوسط إيطاليا

زلزال

زلزال بقوة 5.1 درجة في سواحل إيطاليا