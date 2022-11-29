إيطاليا تدعم سلاح بحريتها بسفينة عسكرية متعددة المهام

الوكيل الاخباري- أعلن موقع Naval News أن إيطاليا أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة متعددة المهام طورتها لصالح جيشها.



وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri في جنوة مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة عسكرية جديدة متعددة المهام من فئة PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura)، هذه السفينة هي خامس سفينة من أصل سبعة. وهذه الفئة تم تطويرها لصالح سلاح البحرية الإيطالي".



وتبعا للموقع فإن إيطاليا كانت وافقت على خطة عام 2015 لتجديد سفن سلاح بحريتها، وفي إطار هذه الخطة تم العمل على مشروع بناء سفن "PPA" العسكرية المتعددة الأغراض، وأدخلت أول سفينة من الفئة المذكورة حيز الخدمة لصالح الجيش الإيطالي في مارس من العام الجاري، والثانية أدخلت الخدمة في أكتوبر الفائت، أما الثالثة فأنزلت إلى المياه في مارس 2021، وبدأت الاختبارات عليها، والسفينة الرابعة من هذا النوع أنزلت إلى المياه في فبراير 2022.

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روسيا اليوم