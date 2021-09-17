الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

اليرموك والهاشمية تمثلان الأردن في مؤتمر عربي حول التصميم الشامل للتعلم

اليونيسيف: تسرب نحو 77 مليون طفل من التعليم خلال جائحة كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : جلطة دماغية سبب وفاة أربعيني في جرش

وفيات الجمعة 17/9/2021

العثور على جثة أربعيني في جرش

انطلاق حملة وطنية للنظافة في المملكة السبت

تفاصيل مروعة للجريمة التي هزت المملكة الخميس

19 وفاة و2219 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أبطال نفق الحرية يكبدون الاحتلال نحو 31 مليون دولار أمريكي

الجمعة، 17-09-2021 03:40 م

إیران تدعو إلی محاكمة الولايات المتحدة وحلفائها

614454744c59b706d5338942


الوكيل الإخباري - دعا مندوب إيران بالمكتب الأوروبي للأمم المتحدة، اسماعيل بقائي هامانه، إلى محاكمة أمريكا وبعض الدول الأوروبية المتحالفة معها، بسبب فرض واشنطن الحظر غير القانوني على الدول المستهدفة.

وأشار بقائي هامانه، إلى التقرير الخاص بشأن التأثیر السلبي للتدابير القسرية الأحادیة الجانب على احترام حقوق الإنسان قائلا: "لقد حان الوقت لمحاكمة الولايات المتحدة باعتبارها الجاني الرئيسي، ومقاضاة بعض الدول الأوروبية، لفرضها الحظر غير القانوني على الدول المستهدفة".

اضافة اعلان


وأضاف مندوب إيران في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة: "لم تتمكن حالة الطوارئ العالمية، أي جائحة كورونا، إجبار الولايات المتحدة على إظهار الروح الإنسانية، واشتد حجم الحظر الأحادي الذي فرضته واشنطن خلال العامين الماضيين، لدرجة أنه لم يستثن حتى توريد وشراء لقاحات كورونا، أو آلية كوفاكس، من الآثار السلبية والضارة لهذا الحظر".


وتابع بقائي هامانه: "تعتبر هذه الإجراءات جريمة ضد الإنسانية لما لها من آثار ضارة متعمدة وواسعة النطاق على الأبرياء، من خلال تعريضهم لمصاعب اقتصادية قاسية تعادل الجوع والمجاعة"، مضیفا أن "الملاحقة القانونية يجب أن تكون جزءا من أي خطة للحد من الآثار السلبية للحظر على حقوق الإنسان".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

اليونيسيف: تسرب نحو 77 مليون طفل من التعليم خلال جائحة كورونا

61447d524c59b708044d5ac4

إلغاء جميع الرحلات الجوية العراقية من وإلى إيران

6144665f4236042fd96b64a8

أوزبكستان تدعو لرفع التجميد عن أصول أفغانستان في الخارج

لبنان

لبنان.. بري يدعو البرلمان إلى جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة

61445e44423604555142c461 (1)

لبنان.. وصول الباخرة الأولى من الفيول العراقي إلى طرابلس

61444e5f42360454ef530dcf

تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أخبار متعلقة
6134e3e442360465ed578ad8

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الوضع في أفغانستان

1-1460270

بايدن يحذر من دمار هائل قد يخلفه الإعصار أيدا

image

اقتراح لتحالف عسكري يضم الأردن ودولا خليجية والاحتلال

44-96

بعد 8 أعوام وزيرا للخارجية الإيرانية.. ظريف يعلن عن عمله الجديد

612b5c3542360432845a53c9

إعصار شديد الخطورة يقترب من لويزيانا الأمريكية

612b23f84236040ce35c8a10

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي