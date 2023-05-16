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الثلاثاء، 16-05-2023 09:58 ص

شاهد.. ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟

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الوكيل الإخباري- أضاءت أبراج الجابر في منطقة "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، بالعلم التركي وصورة الرئيس رجب طيب أردوغان، احتفاء بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

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ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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