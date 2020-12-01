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الثلاثاء، 01-12-2020 01:24 م

إنشاء مركز مراقبة مشترك

اتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن كاراباخ

انقرة
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن انقرة وموسكو وقعتا وثيقة بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك في كاراباخ.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "المحادثات الفنية بين روسيا وتركيا بشأن إنشاء وتشغيل مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في كاراباخ قد اكتملت، وتم التوقيع على اتفاق".


وأضافت الوزارة أن روسيا وتركيا تستعدان الآن لبدء العمل.
وفي 10 نوفمبر وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا على اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو كاراباخ.


وتعهدت أرمينيا بإعادة مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان، كما تعهد الطرفان بتبادل الأسرى وجثث المتوفين.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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