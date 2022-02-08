احتجاجات أوتاوا تثير قلق رئيس الوزراء الكندي

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الاحتجاجات التي يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود فيروس كورونا في العاصمة أوتاوا، يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

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وقال ترودو متحدثا إلى أعضاء البرلمان الفيدرالي: "هؤلاء الأفراد يحاولون عرقلة اقتصادنا و ديمقراطيتنا والحياة اليومية لمواطنينا. يجب أن يتوقف هذا".



وأشار ترودو، إلى أن سكان أوتاوا "لا يستحقون الاضطهاد في أحيائهم".



وانطلقت في أوتاوا منذ 29 يناير الماضي الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة على القيود المفروضة في البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك بمبادرة من سائقي الشاحنات. وكان المحتجون يطالبون السلطات بإلغاء كل القيود المرتبطة بالجائحة وتطعيم السكان والتي تتناقض، برأيهم، مع دستور البلاد.

روسيا اليوم