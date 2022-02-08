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الثلاثاء، 08-02-2022 07:17 ص

استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى من مرؤوسيه

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من شأنهم.

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وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديرا لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوى من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشرها يوم الاثنين، بحسب رويترز.


وقالت ساكي للصحفيين "قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله" في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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