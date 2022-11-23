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الأربعاء، 23-11-2022 10:43 ص

احتجاجات في أكبر مصنع آيفون في العالم

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الوكيل الإخباري- جرت تظاهرات حاشدة الأربعاء في مصنع "آيفون" في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانية، بحسب ما كشفت مقاطع فيديو منشورة.

وأظهرت المشاهد بصورة خاصة حشدا من العمال يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.

و"فوكسكون" مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة "آبل".

وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو، الذي يوظف أكثر من مئتي ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.

وقررت "فوكسكون" فرض حجر على الموقع والعمال في داخله. غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك هلعين من الموقع سيرا على الأقدام.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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