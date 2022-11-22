اكتشاف آثار أقدام نادرة لديناصورات شرقي الصين

الوكيل الإخباري - قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف حفريات لآثار أقدام ديناصورات من ضمنها عينة تبلغ مساحتها نحو 15 مترا مربعا محفوظة بشكل جيد من كل من الوجهين المقعر والمحدب في محافظة شانغهانغ بمدينة لونغيان في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين.

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وقال أعضاء من اللجنة الوطنية لخبراء علم الحفريات، إن اكتشاف مثل هذه المساحة الكبيرة من آثار أقدام الديناصورات المحفوظة جيدا أمر نادر على الصعيد العالمي.



وتضم الحفريات آثار أقدام لديناصورات السوروبود والثيروبود وهيكلا ذا تموجات متناظرة واضحة يجسد بوضوح بيئة الترسبات البحيرية آنذاك. وتم تسجيل أكثر من 30 أثرا لأقدام ستة أنواع من الديناصورات.



وأشار الباحثون إلى أن هذه الحفريات نادرة جدا من حيث الكمية ومدى الوضوح، الأمر الذي يجعلها ذات أهمية كبيرة لدراسة عادات الحياة والبيئة المعيشية للديناصورات في أواخر العصر الطباشيري.



وقال وانغ شياو لين من اللجنة، إنه في الوقت الحالي، تعود معظم حفريات آثار الديناصورات التي تم العثور عليها في داخل وخارج البلاد إلى العصر الجوراسي وأوائل العصر الطباشيري، بينما تعود تلك التي تم اكتشافها في محافظة شانغهانغ إلى أواخر العصر الطباشيري، وتمثل بقايا نشاط الديناصورات في المرحلة الأخيرة قبل انقراضها.



ومنذ تشرين الثاني عام 2020، تم اكتشاف أحافير ديناصورات متنوعة في محافظة شانغهانغ، مما يثبت أن الديناصورات عاشت في المنطقة لفترة طويلة.

بترا