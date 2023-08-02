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الأربعاء، 02-08-2023 10:46 ص

احتجاز مواطن روسي في مقاطعة تامبوف بتهمة "التحضير للخيانة"

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الوكيل الإخباري - أفاد مركز الاتصالات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي باحتجاز أحد سكان مقاطعة تامبوف الروسية، كان يخطط للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر في موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء: "تم إحباط النشاط غير الشرعي لمواطن روسي من سكان مقاطعة تامبوف يشبته فيه بالتحضير للخيانة بالانتقال إلى جانب العدو... ومن أجل الانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية، بدأ مواطن روسي مراسلات إلكترونية مع ممثلين عن وحدة قومية أوكرانية تقوم بتجنيد وتدريب متطوعين من بين المواطنين الروس للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية... تم فتح قضية جنائية بتهمة... "التحضير للخيانة".

وأضاف البيان أن المشتبه به كان في الفترة ما بين أبريل ويونيو عام 2023 يبحث ويدرس الأدبيات المتخصصة في الطب التكتيكي والتحصين الميداني والأسلحة والمعدات العسكرية وبعد ذلك حاول مغادرة الأراضي الروسية لدخول أوكرانيا عبر تركيا، لكن تم احتجازه من قبل أفراد جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

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RT

 




 

 


 

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