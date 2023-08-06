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الأحد، 06-08-2023 12:34 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاقات الطينية في جورجيا إلى 17 شخصا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية الجورجية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاقات الطينية في منطقة راتشا الجبلية شمال غرب البلاد إلى 17 شخصا.

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وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن رجال الإنقاذ تمكنوا إلى غاية الوقت الحالي من العثور على 17 جثة، فيما تم إجلاء أكثر من 200 شخص إلى مكان آمن.

ووفقا للوزارة، فإن عمليات الإنقاذ في منطقة راتشا لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والشرطة والعسكريين وكلاب الاستقصاء (كلاب مدربة على البحث)، كما سخرت مجموعة كبيرة من المعدات الخاصة ومروحية تابعة لدائرة الحدود.

وتحدثت الداخلية الجورجية، أمس الجمعة، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وفقدان نحو 30 آخرين جراء الانزلاقات الطينية في منطقة راتشا الجبلية شمال غرب جورجيا.

وقالت الوزارة في بيانين منفصلين إنه تم العثور على جثتين في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الخميس، في المنطقة المعروفة بمنتجعاتها، كما عُثر على 4 أشخاص متوفين أمس الجمعة.

ووقع الانهيار الترابي يوم الخميس الماضي بالقرب من فندق في قرية شوفي، التي تعد منتجعا سياحيا صغيرا في جبال منطقة راتشا، ما ألحق أضرارا بالبيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور في المنطقة.

 




 

 


 

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