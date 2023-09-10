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الأحد، 10-09-2023 07:52 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2122

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الداخلية المغربية مساء يوم الأحد، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب مراكش يوم الجمعة، ارتفعت إلى أكثر من 2100 قتيل.

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وقالت الوزارة في بيان "في حصيلة مؤقتة إلى حدود الساعة الرابعة مساء (15.00 ت. غ.)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا".

وذكرت أن أكبر حصيلة للضحايا سجلت في إقليم الحوز جنوب مراكش (1351)  حيث تم تحديد بؤرة الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

 




 

 


 

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