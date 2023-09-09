السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

تدهور مركبة في طبربور - صورة

المحلات المستثناة من تحديد ساعات الفتح والاغلاق بعمان

وثيقة في عجلون لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

اختتام سباق ترايثلون وأكواثلون المدينة الرياضية

بيان صادر عن مجلس النقباء

الامن يكشف تفاصيل إصابة طفل بعيار ناري بالرأس في عمان

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شيوخ ووجهاء عشيرة المجالي

صحة اربد: لا إصابات جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص

السبت، 09-09-2023 08:04 م

الكشف عن الدمار الذي خلفه الزلزال وهول الفاجعة التي عاشها السكان في المغرب

64fc99454c59b74d627466a9


الوكيل الاخباري- نشر موقع "هسبريس" المغربي يوم السبت مقالا نقل من خلاله أدق التفاصيل التي وثقها خلال زيارته لمنطقة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي وسط المملكة.

اضافة اعلان

 

وقال الموقع المغربي إن سيارات إسعاف تتقاطر على منطقة الحوز منذ الصباح الباكر، بالإضافة إلى شاحنات عسكرية محملة بمعدات لوجستية لإعادة فتح الطرقات المغلقة جراء الانهيارات الصخرية.

 

وأكد أن قرى جبلية دمرت بشكل كامل تقريبا، مشيرا إلى أنه يتم انتشال الجثث على رأس كل ساعة.

وذكر الموقع أنه عاين خلال زيارة لجماعة أداسيل التي تندرج ضمن بؤرة الهزات الزلزالية التي عرفتها منطقة الحوز في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وفجر السبت، حجم الخراب الذي حل بمجموعة من القرى والمداشر التي تحولت إلى أطلال.

وأفاد بأن الوصول إلى هذه الجماعة يتطلب حذرا شديدا بفعل الانهيارات الجبلية التي وقعت بسبب الزلزال الذي أدى إلى قطع الطريق لساعات طويلة، بالنظر إلى تساقط صخور ضخمة من الجبال المحيطة بالقرى على الطريق الجبلية الوعرة التي توقفت بها حركة السير.

وأكد أن عناصر القوات المسلحة الملكية حلت بالمكان صباح السبت وقامت بإعادة فتح الطرق الجبلية المغلقة وإزالة الصخور الضخمة لتسهيل عملية مرور سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات، وكذا سيارات نقل الموتى التي ظلت مرابطة بالقرى المحيطة بمنطقة الحوز.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64fca5624c59b75c9a7b414f

وزارة الدفاع الرومانية تعلن العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيّرة

64fc931e42360447c12c95d4

الكشف عن مشكلة كبيرة تواجه قوات كييف في جبهات القتال

64fc92814236044d435d84d7

مصر.. الإعلان عن أول تحرك حكومي بعد سرقة آثار فرعونية من متحف في بريطانيا

64fc7ed84c59b763e41f79c7

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على ما ينتظر أوكرانيا حال وقف الحرب

64fc85d042360440dc1e2387

بوتين يوقع مرسوما حول إجراءات الوفاء بالتزامات الديون بموجب سندات اليورو

64fc78924c59b764cb461127

واشنطن ستنشر عدة مقاتلات "إف-16" في رومانيا

أخبار متعلقة
64fc63744c59b764cb4610fe

بعد الزلزال العنيف.. جهة مراكش آسفي تشهد هزات ارتدادية

77

حسرة سيدة في زلزال المغرب.. الأم نجت لكنها فقدت زوجها وأبناءها - فيديو

88

بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

4

انهيار أجزاء من مبان أثرية مدرجة بقائمة اليونسكو بسبب زلزال المغرب المُدمر - فيديو

4

كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب وانهيار عمارة بأكملها - فيديو

٢

مراكش .. السكان يصفون لحظات الرعب في "مدينة التراث"