الكشف عن الدمار الذي خلفه الزلزال وهول الفاجعة التي عاشها السكان في المغرب

الوكيل الاخباري- نشر موقع "هسبريس" المغربي يوم السبت مقالا نقل من خلاله أدق التفاصيل التي وثقها خلال زيارته لمنطقة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي وسط المملكة.

اضافة اعلان

وقال الموقع المغربي إن سيارات إسعاف تتقاطر على منطقة الحوز منذ الصباح الباكر، بالإضافة إلى شاحنات عسكرية محملة بمعدات لوجستية لإعادة فتح الطرقات المغلقة جراء الانهيارات الصخرية.

وأكد أن قرى جبلية دمرت بشكل كامل تقريبا، مشيرا إلى أنه يتم انتشال الجثث على رأس كل ساعة.



وذكر الموقع أنه عاين خلال زيارة لجماعة أداسيل التي تندرج ضمن بؤرة الهزات الزلزالية التي عرفتها منطقة الحوز في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وفجر السبت، حجم الخراب الذي حل بمجموعة من القرى والمداشر التي تحولت إلى أطلال.



وأفاد بأن الوصول إلى هذه الجماعة يتطلب حذرا شديدا بفعل الانهيارات الجبلية التي وقعت بسبب الزلزال الذي أدى إلى قطع الطريق لساعات طويلة، بالنظر إلى تساقط صخور ضخمة من الجبال المحيطة بالقرى على الطريق الجبلية الوعرة التي توقفت بها حركة السير.



وأكد أن عناصر القوات المسلحة الملكية حلت بالمكان صباح السبت وقامت بإعادة فتح الطرق الجبلية المغلقة وإزالة الصخور الضخمة لتسهيل عملية مرور سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات، وكذا سيارات نقل الموتى التي ظلت مرابطة بالقرى المحيطة بمنطقة الحوز.