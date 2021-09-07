ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للذخيرة في كازاخستان إلى 16 شخصا

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الضحايا جراء انفجارات الذخيرة فى مستودع وحدة عسكرية فى منطقة زامبيل فى كازاخستان، الذي وقع قبل عشرة أيام، إلى 16 شخصا.



وأعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية أن عسكريا آخر توفي اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها في 26 أغسطس عند إخماد حريق في مستودع الذخيرة في منطقة زامبيل.

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وبحسب وزارة الدفاع في البلاد فإن العسكري المتوفي اليوم كان رئيس قسم مستودع الذخيرة، وكان من أوائل الذين هبوا لاخماد الحريق في المستودع بعد انفجار الذخيرة.



في وقت سابق تم الإعلان عن وفاة حوالي 15 شخصا خلال الانفجار ومحاولة أخمادهم النيران في مستودع الذخيرة.

المصدر : روسيا اليوم

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