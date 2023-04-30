ارتفاع عدد إصابات السحايا يثير القلق في كردستان العراق

الوكيل الإخباري - يتواصل تسجيل حالات شبه يومية من الإصابة بمرض التهاب السحايا، والتي بلغت نحو 190 حالة بين الأطفال في إقليم كردستان العراق، بمحافظتي السليمانية التي بلغت فيها نحو 150 حالة وحلبجة التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها أكثر من 40 حالة بإقليم كردستان العراق، أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 3 - 4 حالات يوميا وعلى مدى أكثر من شهر، وفق الجهات الصحية المسؤولة.

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دخلت وزارة الصحة العراقية على خط الأزمة، معلنة تسجيل زيادة نسبية بحالات الإصابة بمرض السحايا في السليمانية والمناطق المجاورة لها، وإرسالها لفريق مختص للمدينة لأخذ عينات ودراسة الحالات المسجلة من وجهة نظر وبائية.



تفاصيل مهمة الوفد الوزاري

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، الجمعة، إن "مرض السحايا موجود في العراق وتسجل حالات بشكل فردي في جميع المناطق، لكن ما حصل في السليمانية وبعض المناطق المجاورة لها، هو زيادة نسبية بأعداد الحالات، وعلى الفور وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، بإرسال فريق عالي المستوى من دائرة الصحة العامة مكون من مختصين من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية وخبراء في مجال علم الوبائيات".



وأضاف البدر، أن" الفريق توجه إلى المنطقة، وأطلع على الحالات، وتم إجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".



لافتا إلى أن" النقطة المهمة هي عدم وجود حالات وفاة حتى الآن، وجميع الحالات المسجلة مسيطر عليها وتم اتخاذ اللازم معها"، مبينا أن" المصابين يستجيبون للعلاج والكثير منهم خرجوا متحسنين".



وتابع" ننتظر الفحوصات للعينات بغية الوقوف على أسباب الزيادة"، داعيا المواطنين إلى" عدم الانجراف خلف التهويل وما ينشر في بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي".



ورغم تطمينات الجهات الصحية المسؤولة في بغداد والإقليم بإن المرض تحت السيطرة، يسود قلق واسع بين أولياء الأمور على أطفالهم، جراء هذا الارتفاع غير المعهود في الإصابات بهذا المرض المعدي.

سكاي نيوز