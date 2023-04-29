السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 02:13 م

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

644cf10242360465b90ff485 (1)


الوكيل الإخباري- أكد الرئيسان العراقي عبد اللطيف رشيد، والإيراني إبراهيم رئيسي، على متانة العلاقات بين البلدين، وإرادتهما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

اضافة اعلان


وقال الرئيس العراقي الذي وصل اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التأكيد على العلاقات المتينة بين الجارين الشقيقين.

 

كذلك أشار إلى أن المحادثات بين دول المنطقة ستعزز أمنها.


وأكد الرئيس الإيراني على أن دول المنطقة لها حصة في المياة الإقليمية وعلى كل الدول مراعاة حصة المياه للدول الأخرى.


وأوضح أنه في هذه المحادثات، تقرر بين وزراء البلدين العمل على حلحلة الخلافات في هذه المسألة من خلال اللجان الفنية والقانونية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

644cc69d4c59b7706c017968

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

644cdd9f4236045d5702ba83

روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية

644cd6c642360452497af1bb

السودان.. 411 قتيلا و2023 مصابا منذ بداية الاشتباكات

image - 2023-04-29T120536.717

بايدن يلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة

644cc7754c59b75cd9300b20

مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي

أخبار متعلقة
644cc7754c59b75cd9300b20

مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي

GettyImages-1237977309_0

داعش الإرهابي يقتل جنديا عراقيا بعد خطفه في أربيل

file

هزة أرضية في العراق

644780dd4c59b71099298450

تشاووش أوغلو: قواتنا لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا

main_image643eaa95a274f

العراق: مقتل 4 إرهابيين بكركوك

image

بيان جدة : الأردن الجهة المخولة حصرياً بإدارة شؤون الأقصى - نص البيان