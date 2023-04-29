الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

الوكيل الإخباري- أكد الرئيسان العراقي عبد اللطيف رشيد، والإيراني إبراهيم رئيسي، على متانة العلاقات بين البلدين، وإرادتهما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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وقال الرئيس العراقي الذي وصل اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التأكيد على العلاقات المتينة بين الجارين الشقيقين.

كذلك أشار إلى أن المحادثات بين دول المنطقة ستعزز أمنها.



وأكد الرئيس الإيراني على أن دول المنطقة لها حصة في المياة الإقليمية وعلى كل الدول مراعاة حصة المياه للدول الأخرى.



وأوضح أنه في هذه المحادثات، تقرر بين وزراء البلدين العمل على حلحلة الخلافات في هذه المسألة من خلال اللجان الفنية والقانونية.

روسيا اليوم