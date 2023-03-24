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الجمعة، 24-03-2023 10:40 م

الجفاف في إسبانيا يلحق الضرر بإنتاج زيت الزيتون ويرفع الأسعار العالمية

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الوكيل الإخباري - أشارت التقديرات الرسمية الصادرة عن المفوضية الأوروبية إلى احتمال تراجع إنتاج ‏زيت الزيتون في إسبانيا، أكبر دولة منتجة في العالم، هذا العام إلى النصف مقارنة ‏بالعام الماضي بسبب الجفاف، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الأسعار.‏

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وتوفر إسبانيا عادة نحو 40 بالمئة من الإنتاج العالمي. ومع ذلك، فإن موجات الحر ‏التي حدثت في وقت إزهار أشجار الزيتون في الربيع الماضي والجفاف الشديد منذ ‏الصيف الماضي في إسبانيا وفي إيطاليا والبرتغال ثاني ورابع المنتجين على العالم ‏أدت إلى تقليص المخزون.‏


ومن المتوقع، أن تحسن اليونان، ثالث أكبر المنتجين في الاتحاد الأوروبي، والتي لم ‏تتأثر بهذه الظروف الجوية إنتاجها وإن لم يكن ذلك كافياً لتعويض انخفاض الإنتاج ‏الإسباني.‏


وقال بريميتيفو فرنانديز رئيس الرابطة الوطنية الإسبانية لتعبئة زيت الطعام "إنها ‏كارثة"، وسلط الضوء على تزامن الجفاف والأزمة الاقتصادية والحرب في ‏أوكرانيا، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي اليوم الجمعة.


وتقدر رابطة مصدري زيت الزيتون في إسبانيا (أسوليفا) أنه سيكون هناك ‏انخفاض لا يقل عن 10 بالمئة في زيت الزيتون المتاح على مستوى العالم هذا ‏العام من 3.1 مليون طن تم إنتاجها في الموسم المنتهي في عام 2021.‏


بترا

 




 

 


 

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