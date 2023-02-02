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الخميس، 02-02-2023 12:17 م

ارتفاع معدل الجريمة في اليابان لأول مرة منذ 20 عاماً

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الوطنية في اليابان، اليوم الخميس، ارتفاع معدل الجرائم الجنائية بالبلاد خلال عام 2022 بنسبة 5.9%، مقارنة بعام 2021، حيث وصلت إلى 601 ألف و389 جريمة، وهي زيادة تحدث لأول مرة منذ 20 عاما.

وتأتي هذه الزيادة بسبب ارتفاع عدد جرائم الشوارع، مثل حالات سرقة الدراجات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

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وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إن البلاد تواجه موقفا خطيرا فيما يتعلق بالجرائم، في خضم تصاعد الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الخاصة، وإساءة معاملة الأطفال.


وسار عدد الجرائم في اليابان في اتجاه تنازلي، بعد أن بلغ ذروته، بواقع 2.85 مليون جريمة في عام 2002، بفضل جهود الشرطة وانتشار استخدام المعدات الأمنية، حيث وصل إلى أدنى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية للعام السابع على التوالي في 2021.


وكان انخفض عدد جرائم الشوارع خلال عامي 2020 و 2021.

 

البيان

 




 

 


 

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