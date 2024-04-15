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الإثنين، 15-04-2024 12:30 م

استطلاع: انخفاض قياسي لتأييد الأمريكيين موقف بايدن من حرب غزة

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الوكيل الاخباري- أشارت نتائج استطلاع للرأي أجرته قناة CBS News إلى أن 33% من الأمريكيين فقط يؤيدون موقف الرئيس جو بايدن الداعم لإسرائيل في حرب غزة.

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وقالت القناة: "يريد عدد متزايد من الأمريكيين أن يدفع الرئيس بايدن إسرائيل لوقف القتال في قطاع غزة. ووصل تأييد موقف بايدن من هذه المسألة إلى أدنى مستوياته".

وأضافت أن مؤشر الدعم انخفض إلى 33% من 44% مع التصعيد في الشرق الأوسط في أكتوبر 2023.

وفي الوقت ذاته يرى 66% من الأمريكيين أن سبب الوضع السيئ في الولايات المتحدة يعود إلى الاقتصاد الأمريكي وليس إلى الأحداث الخارجية، في حين يعتقد 72% من الأمريكيين أن سبب ذلك الوضع السياسي داخل البلاد.

 




 

 


 

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