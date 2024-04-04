عبداللهيان: تصور لو قُصفت سفارة غربية في أوكرانيا ماذا يكون رد فعل الأوروبيين؟

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه يعول على أن يدين الاتحاد الأوروبي جرائم إسرائيل بشكل واقعي وفوري في إشارة إلى استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق وما يجري في غزة.



وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن عبد اللهيان أشار خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب برويل، أشار إلى "الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على القسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، يوم الاثنين الماضي والذي أدى إلى مقتل 7 من المستشارين العسكريين الإيرانيين وعدد من المدنيين، فضلا عن إصابة بعض المواطنين السوريين.

اضافة اعلان



وقال: "المسؤولون الأوروبيون يدعون دائما إيران إلى ضبط النفس، في حين قام الكيان الإسرائيلي، خلافا للقوانين والأنظمة الدولية، بالاعتداء على مكان دبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة استنادا إلى اتفاقية الحقوق الدبلوماسية والقنصلية".



RT