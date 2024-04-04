الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استعداداً للجمعة الاخيرة من رمضان .. الاحتلال يعزم نشر 3600 عنصرا أمنيا في القدس

الخارجية: إجراءات الاحتلال بحق مسيحيي القدس خرق فاضح ومرفوض

الأشغال تعلن عن تحويلات مؤقتة على طريق المطار

الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

%9.6 تراجع أعداد السياح القادمين للأردن خلال الربع الأول من 2024

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

اتحاد الصحفيين الأجانب يدعو إسرائيل لوقف إغلاق الجزيرة

3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

الخدمات الطبية تحدد عطلة العيد لمستشفياتها

ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

الخميس، 04-04-2024 02:25 م

عبداللهيان: تصور لو قُصفت سفارة غربية في أوكرانيا ماذا يكون رد فعل الأوروبيين؟

660e89874c59b720d75e35ca


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه يعول على أن يدين الاتحاد الأوروبي جرائم إسرائيل بشكل واقعي وفوري في إشارة إلى استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق وما يجري في غزة.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن عبد اللهيان أشار خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب برويل، أشار إلى "الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على القسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، يوم الاثنين الماضي والذي أدى إلى مقتل 7 من المستشارين العسكريين الإيرانيين وعدد من المدنيين، فضلا عن إصابة بعض المواطنين السوريين.

اضافة اعلان


وقال: "المسؤولون الأوروبيون يدعون دائما إيران إلى ضبط النفس، في حين قام الكيان الإسرائيلي، خلافا للقوانين والأنظمة الدولية، بالاعتداء على مكان دبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة استنادا إلى اتفاقية الحقوق الدبلوماسية والقنصلية".


RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0120

ماكرون يندد بتصريحات روسية تنطوي على "تهديد"

660e7c7f4c59b76a956ad684

روسيا تدرس إمكانية تزويد صواريخ "سارمات" الاستراتيجية برؤوس غير نووية

660e71e24236045fc404e239

وزير الخارجية الأوكراني يطلب هدية "عيد ميلاد الناتو"

660e71e24236045fc404e239

بوتين يدعو للإسراع في إجراءات تشييد جسر ساخالين

main_image65d924e034d87

غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان

111

ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

أخبار متعلقة
660e63504c59b71f0166b1b4

استطلاع: غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل

660e5ee84236040c6d5df402

رئيس وزراء رومانيا يؤكد دعمه لفكرة الوحدة مع مولدوفا

660d499b42360453653491e0

عضو بالكونغرس: أوكرانيا لن تعيد الأموال الأمريكية

65fc36ba4c59b72f717461a0 (1)

تركيا: يجب نزع السلاح النووي من إسرائيل

1000436857

فون دير لاين ورؤساء حكومات أوروبية يزورون مصر

65e7ac814c59b72b1855ae82

الدول الأوروبية تشكك في قدرة الاتحاد على مواصلة دعم أوكرانيا على المدى البعيد