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الثلاثاء، 02-05-2023 11:05 ص

استطلاع للرأي قبيل الانتخابات: أردوغان يتصدر بـ51.4% وكمال قلجدار أوغلو 48.6%

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الوكيل الإخباري- حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 51.4٪ من الأصوات، ومنافسه مرشح المعارضة كمال قلجدار أوغلو على نسبة 48.6٪ وفق استطلاع أجراه مركز الأبحاث"Optimar" نقلته صحيفة "حرييت".

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وتم إجراء الاستطلاع على 3005 أشخاص في الفترة من 25 إلى 28 أبريل.

 

وكتبت الصحيفة، "كان كلا المرشحين في صعود في الأيام العشرة الماضية. وعندما استطلعت شركة أوبتيمار أجاب 51.4% من المستجيبين لأردوغان و 48.6 % للمرشح الآخر كمال قلجدار أوغلو .. وكان السؤال حول لأي من المرشحين ستصوت في الانتخابات الرئاسية؟ وهكذا، يبدو أن أردوغان اقترب من النتيجة التي فاز بها في الانتخابات في عام 2018". 

وتشير الصحيفة إلى أن التوقعات الخاصة بالانتخابات تنبع من أنه ستكون هناك جولة ثانية.

وبدأ الناخبون في الخارج، الخميس الماضي، بالتصويت للانتخابات الرئاسية التركية، والذي يعد مؤشرا مهما للنتيجة النهائية. ويعد مراقبون الانتخابات التركية المقبلة الأهم في تاريخ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تأتي في ظل أزمات داخلية وإقليمية. وتستمر عملية التصويت في الخارج على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو المقبل، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 مايو. ويعتبر كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف الأحزاب الستة المعارض، الخصم الرئيسي لأردوغان، فيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضا محرم إنجه، من حزب الوطن، وسنان أوغان المدعومين من تحالف "آتا".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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