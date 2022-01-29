السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 03:57 م

بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية قريبا

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الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنّه سيُرسل عددًا صغيرًا من الجنود الأميركيّين إلى أوروبا الشرقيّة "قريبًا"، وسط تصاعد التوتّر مع موسكو بشأن أوكرانيا


وقال بايدن لصحافيّين لدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة في بنسلفانيا شرقي البلاد: "سأرسل قوّات إلى أوروبا الشرقيّة ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب. ليس عددًا كبيرًا" من القوّات.

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وكانت الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في حالة تأهّب لتعزيز الحلف الأطلسي.

 

وشدّد بايدن مجدّدًا على أنّه لن يرسل قوّات أميركيّة إلى أوكرانيا التي ليست عضوًا في التحالف العسكري.


وسيُشكّل إرسال قوّات إلى دول أوروبا الشرقيّة وسيلة إضافيّة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي تعتقد الإدارة الأميركيّة أنّه قد يشنّ هجومًا على أوكرانيا في فبراير المقبل.


وينتشر أكثر من مئة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، الأمر الذي تعتبره واشنطن مؤشراً إلى اجتياح وشيك.

 

سكاي نيوز

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