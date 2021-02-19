الجمعة 19-02-2021
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الجمعة، 19-02-2021 10:45 ص

اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الصومالية مقديشو

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة دولية، صباح اليوم الجمعة، باندلاع معارك بالأسلحة النارية المختلفة وسط العاصمة مقديشو.

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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن الاشتباكات حصلت وسط مدينة مقديشو قامت على أثرها السلطات الصومالية بإغلاق الشوارع الرئيسية لمنع حصول أحداث أمنية تؤثر على الانتخابات المقررة.


وبحسب المصادر لم يتضح بعد من هم أطراف القتال وسط العاصمة.
ونشر المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور مقطع فيديو له وهو يقود حشدا صغيرا من المحتجين في أحد الشوارع في تحد لحظر الحكومة للمظاهرات.

 

سبوتنيك

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