الرئيس القرغيزي الجديد يتولى مقاليد الحكم

الوكيل الإخباري - تولى رئيس قرغيزستان الجديد سادير جباروف اليوم الخميس رسميا مهام منصبه.

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وجرت مراسم تنصيب جباروف الذي حصل على قرابة 80% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 10 يناير، في العاصمة بيشكيك، حيث أدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية وتعهد بالعمل من أجل خير الشعب.



وتولى جباروف في أكتوبر الماضي منصب رئيس الحكومة في البلاد ، وكان يؤدي منذ منتصف أكتوبر مهام الرئاسة، بعد استقالة الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف على خلفية اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق هزت البلاد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

المصدر : روسيا اليوم

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