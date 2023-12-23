السبت 23-12-2023
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السبت، 23-12-2023 08:40 ص

اصابة اماراتي ومقتل 14 شخصا باطلاق نار في جامعة براغ - شاهد اللحظات الأولى

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، إنها تتابع الوضع الصحي لمواطن وزوجته أصيبا إثر حادث إطلاق النار في التشيك، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا، الخميس.

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ونشرت الوزارة بيانا، جاء فيه: "تتابع وزارة الخارجية الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته الذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس في العاصمة براغ".


وأكدت الخارجية الإماراتية "حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين، بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".


والخميس، أطلق طالب النار وقتل 14 شخصا في جامعة تشارلز في العاصمة براغ.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة تظهر محاولة عدد من  الطلاب في  جامعة تشارلز المرموقة بالعاصمة التشيكية، براغ، وهم يحاولون النجاة بأرواحهم خلال حادثة إطلاق نار جماعي أودت بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا على الأقل.



وأوضحت وكالة رويترز أن مطلق النار البالغ من العمر 24 عاما، لقي حتفه داخل مبنى الجامعة، وأشارت الشرطة إلى أنه "ربما انتحر أو قتل برصاص أفرادها".


وقالت الشرطة على منصة إكس: " سنبدأ في تطبيق إجراءات وقائية على مستوى البلاد فيما يتعلق بالأهداف التي يسهل مهاجمتها والمدارس".


وأضافت: "ليست لدينا معلومات عن أي تهديد ملموس... هذه إشارة على تواجدنا واستعدادنا".


وذكرت الشرطة، الخميس، أن منفذ الهجوم الذي كانت بحوزته بندقية مرخصة ليس له سجل إجرامي، هو طالب في كلية الآداب بجامعة تشارلز، مشيرة إلى أنه قتل والده في منزل خارج العاصمة، قبل أن يأتي للمدينة.


وتلقت الشرطة معلومات عن نيته الانتحار، وكانت تبحث عنه في بناية أخرى في الجامعة كان من المفترض أن يحضر فيها محاضرة.


لكن مطلق النار توجه بدلا من ذلك للمبنى الرئيسي لكلية الآداب، الذي لا يبعد كثيرا عن منطقة جذب سياحي.

 

 

 

الحرة


 




 

 


 

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