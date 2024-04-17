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الأربعاء، 17-04-2024 03:25 م

اعتقال عميل نقل مكونات القنبلة المستخدمة بتفجير سيارة ضابط أوكراني سابق في موسكو

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الوكيل الإخباري - أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال عميل نقل مكونات القنبلة التي استخدمت في تفجير سيارة الضابط السابق في الاستخبارات الأوكرانية فاسيلي بروزوروف بموسكو مؤخرا.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "اعتقل رجل يحمل الجنسيتين الروسية والمولدوفية من مواليد عام 1994 نقل مكونات عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد إلى روسيا وتم استخدامها في 12 أبريل الجاري بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك لتفجير سيارة مواطن روسي هو ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني".

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وأضاف البيان أن مكونات القنبلة أرسلت ضمن أدوات تجميل الأظافر ومنتجات للعناية بالشعر من وارسو إلى ليتوانيا ومن ثم نقلها "الساعي" الموقوف إلى موسكو.

 

RT

 




 

 


 

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