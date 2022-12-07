اعتقال 25 فردا خلال حملة ضد "مواطني الرايخ" في ألمانيا

الوكيل الإخباري - أصدر الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء، أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ".



وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية.

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ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل.



تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة "مواطني الرايخ " لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

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