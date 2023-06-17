سياسي فرنسي يحذر من رد فعل الغرب على فشل الهجوم الأوكراني

الوكيل الإخباري - حذر السياسي الفرنسيي فلوريان فيليبو، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، من أن الغرب قد يتجه نحو تصعيد خطير للصراع في أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.



وكتب فيليبو عبر "تويتر" اليوم السبت: "إذن ما هي خطتهم الآن؟ الحرب العالمية الثالثة؟ نشر قوات الناتو (في أوكرانيا)؟ الأسلحة النووية؟".

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وأشار فيليبو إلى أن العالم كله كان يتطلع إلى بدء عملية القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة، لكن نتيجتها لم ترق إلى مستوى التوقعات، ولخص فيليبو نتائج الهجوم بكلمة واحدة: "فشل ذريع".



ودعا السياسي الفرنسي إلى "وقف هذا الجنون" والتوجه نحو السلام في أسرع وقت.



كما حذر فيليبو من أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان التحايل على قواعد "الناتو" لضم أوكرانيا إلى الحلف في أسرع وقت ممكن، وأضاف: "يريدون تسريع اندلاع الحرب العالمية الثالثة"، وذلك بالتأكيد لأن الهجوم المضاد باء بالفشل التام".

RT