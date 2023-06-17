المشتبه في تنفيذ هجوم نوتنغهام يمثل أمام القاضي ويودَع السجن

الوكيل الإخباري - مثل الرجل البالغ من العمر 31 عاما الذي يشتبه بأنه منفذ الهجوم الثلاثاء الماضي في نوتنغهام بوسط إنجلترا، أمام قاض اليوم (السبت)، وأودع السجن.

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وعُرف الرجل الذي كشفت الشرطة أمس الجمعة أنه يدعى فالدو كالوكاني، عن نفسه أمام قاضي محكمة نوتنغهام باسم آدم مينديز، مؤكدا تاريخ ميلاده وأنه مشرد.



خلال جلسة الاستماع الأولى هذه، لم يُسأل إذا كان يعترف بالتهم الموجهة إليه أم لا في إطار الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص طعنا وإصابة ثلاثة آخرين.



ووجهت الشرطة الجمعة إلى الطالب السابق في جامعة نوتنغهام تهمة ارتكاب ثلاث جرائم قتل وثلاث محاولات قتل، من دون أن تذكر في التهم وجود دافع إرهابي.



وقد قُتل طالبان يبلغان من العمر 19 عاما وهما بارنابي ويبر وغريس أومالي كومار وموظف في مدرسة في الـ65 من العمر، وهو إيان كوتس، طعنا في الهجوم الذي وقع صباح الثلاثاء وأدى إلى إغلاق وسط المدينة لساعات طويلة.



وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بعد أن صدمتهم شاحنة صغيرة حدد مكانها بعيد ذلك على مسافة تزيد على كيلومتر وقبضت الشرطة فيها على المشتبه به.



أثار الهجوم صدمة كبيرة وتجمع آلاف الأشخاص تكريما للضحايا في الأيام الأخيرة.

الشرق الأوسط