أفغانستان: «طالبان» تقرر اليوم التالي لرحيل آخر جندي أميركي «عطلة وطنية»

الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة «طالبان» اليوم (السبت) أن 31 أغسطس (آب)، أي اليوم الذي يلي مغادرة آخر جندي أميركي لأفغانستان في عام 2021، عطلة وطنية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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وفي بيان، ذكر المكتب الإداري لرئيس وزراء «طالبان» أن الحكومة قررت أن تعد هذا اليوم عطلة، في التقويم الرسمي.



وكان الميجور في الجيش الأميركي، الجنرال كريس دوناهوي، آخر جندي أميركي يغادر مطار كابول، منتصف ليلة 30 أغسطس 2021.



واستنادا إلى اتفاق الدوحة للسلام، غادرت الولايات المتحدة وحلفاؤها أفغانستان، بعد 20 عاما من الوجود العسكري هناك. وقبل أسبوعين من الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، انهارت الحكومة الأفغانية، المدعومة دوليا، ودخلت «طالبان» المدن منتصرة واستعادت السلطة.

الشرق الأوسط