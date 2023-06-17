زاخاروفا: جميع المفاهيم التي يروج لها نظام كييف تمت صياغتها في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جميع المفاهيم التي يروج لها نظام كييف حول مصالح الشعب الأوكراني في سياق الأزمة الراهنة، تمت صياغتها في الولايات المتحدة.



وقالت زاخاروفا، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: " جميع المفاهيم التي يروج لها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحاشيته تمت صياغتها في واشنطن، ويتم تزويد نظام كييف بها كتعليمات وأوامر جاهزة للتنفيذ، ومن السخف أن ننظر إليها من منظور مصالح أوكرانيا والشعب الأوكراني".

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وأوضحت: "بالنسبة للولايات المتحدة أوكرانيا مجرد أداة، ليست لها أي قيمة مستقلة، فالغرب وعلى رأسه واشنطن لا يهتمون بالشعب الأوكراني أو ثقافته، وإنما يحتاجون إلى ميدان عسكري وإلى من تبقى من الأوكرانيين الذين يمكن التضحية بهم من وجهة نظر "deep state" الأمريكية".



وأعربت زاخاروفا عن ثقتها بنجاح العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالقول: "ليس لدي أدنى شك في أن قضيتنا صائبة، ويجب أن نكافح من أجلها، وسنحقق النصر في النهاية.

RT