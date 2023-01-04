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الأربعاء، 04-01-2023 07:42 م

الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

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الوكيل الاخباري - بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع سوريا والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات.

كما بحثا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس الأسد أن العلاقات بين سوريا والإمارات تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتّسمت به لعقود طويلة، خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصبّ في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها، مشيرا إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية.

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