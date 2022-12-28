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الأربعاء، 28-12-2022 09:05 ص

الخارجية الروسية تحذر من عواقب إمداد الناتو لأوكرانيا بالأسلحة الرقمية

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الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن الناتو من خلال أوكرانيا، يوزع أسلحة رقمية بشكل لا يمكن السيطرة عليها، وهو أمر محفوف بعواقب يصعب التنبؤ بها على العالم بأسره.

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وقال سيرومولوتوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "من الضروري أن نفهم بوضوح أن التهديدات التي تشكلها أوكرانيا في مجال المعلومات ذات طبيعة عالمية".

كما أشار نائب وزير الخارجية إلى أنه "في الواقع، يقوم الناتو الآن بتوزيع للأسلحة الرقمية بدون مراقبة عبر هذا البلد (أوكرانيا)".

وحذر سيرومولوتوف من أن "هذا (التصرف) محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها لجميع أعضاء المجتمع الدولي"، مضيفا أنه "إذا كانت روسيا اليوم هي الهدف فغدا أي دولة أخرى معارضة لواشنطن يمكن أن تكون في مكاننا".

وفي وقت سابق قال الدبلوماسي الروسي، إن عدد الهجمات الإلكترونية ضد المراكز المعلوماتية الروسية زاد بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الهجمات مصدرها بشكل رئيسي من بلدان أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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