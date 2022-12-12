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الإثنين، 12-12-2022 06:49 م

الخارجية الروسية: موسكو تواصل إقناع أنقرة بألا تبدأ عملية برية في سوريا

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الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل إقناع أنقرة بعدم بدء عملية برية في سوريا، مضيفا أن هناك نجاحات في هذا الاتجاه.

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وقال بوغدانوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "الاتصالات مستمرة قبل أن تبدأ العملية البرية، مما يعني أن هناك نجاحات. سنواصل الاتصالات".

وتشن تركيا منذ 20 نوفمبر الماضي عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، وكذلك في شمال العراق.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة، ولم يستبعد أن تتبعها عملية عسكرية تركية برية في شمال سوريا والعراق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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