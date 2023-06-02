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الأمم المتحدة تؤكد الدور الحيوي لوكالة الأونروا

الجمعة، 02-06-2023 08:08 م

الأمم المتحدة تحذر من الانهيار المالي لوكالة الأونروا

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الوكيل الاخباري - حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة، خلال المؤتمر السنوي لإعلان التبرعات للأونروا، من احتمال الانهيار المالي لوكالة الغوث، مطالباً الدول بمساعدة الأونروا على مساعدة لاجئي فلسطين.

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وغادر غوتيريس نيويورك إلى البرتغال، حيث ألقى الكلمة نيابة عنه، رئيس ديوانه، كورتيناي راتراي، الذي قال" إن ما أرادني غوتيريس "أن أؤكده لكم هو التزامه الصادق والعميق وأنه سيفعل كل ما في وسعه لتصحيح مسار سفينة الأونروا، بينما نمضي قدمًا في الأشهر القليلة المقبلة حتى أيلول، وهو شهر محوري".


وتابع غوتيريس متسائلا: " نلتقي كل عام، وكل عام نواجه نفس التناقض، فمن ناحية أخرى، ندرك جميعًا الدور الأساسي الذي تلعبه الأونروا: كشبكة أمان للفئات الأكثر ضعفاً، وهي ركيزة الاستقرار الإقليمي، وحافز للتنمية، وأداة مهمة لمنع الصراع، وهي شريان حياة مليء بالأمل والفرص للملايين".


وقال غوتيرس، "إن الاحتياجات المتزايدة للوكالة يتم تلبيتها من خلال ركود الأموال، مشيراً أن بعض أكبر المانحين وأكثرهم موثوقية للأونروا مؤخرًا، قالوا أنهم قد يخفضون مساهماتهم".

 


وفي هذا الصدد، أعرب غوتيرس عن قلقه كون "الوكالة تعمل بالفعل بعجز يقارب 75 مليون دولار" محذراً بالقول "لنكن واضحين: الأونروا على وشك الانهيار المالي".


وقال "لن تكون عواقب المزيد من التخفيضات في الميزانية أقل من كونها كارثية" محذراَ من أنه "عندما يكون مستقبل الأونروا في الميزان، فإن حياة الملايين من لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على الخدمات الأساسية"، أيضاً في الميزان.


 




 

 


 

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