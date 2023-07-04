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الثلاثاء، 04-07-2023 02:24 م

قمة بلدان منظمة شنغهاي للتعاون تصدر بيانا مشتركا

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الوكيل الإخباري - وقعت بلدان منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، على بيان مشترك أكدت فيه أن المنظمة ليست موجهة ضد الدول الأخرى والمنظمات الدولية وهي منفتحة على تعاون واسع النطاق.

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وجاء في البيان الذي تم التوقيع عليه في أعقاب جلسة مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والتي جرت برئاسة الهند عبر الفيديو اليوم الثلاثاء: "تؤكد الدول الأعضاء أن منظمة شنغهاي للتعاون ليست موجهة ضد الدول الأخرى والمنظمات الدولية وهي منفتحة على التعاون الواسع معها وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون والقانون الدولي وعلى أساس مراعاة المصالح المشتركة والمواقف المشتركة من حل المشاكل الإقليمية والعالمية".


وأضاف البيان: "تؤيد الدول الأعضاء احترام حقوق الشعوب في الاختيار المستقل والديمقراطي لطرق تنميتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتشير إلى أن مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي الدول ومساواة الحقوق والفائدة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة تعد أساسا للتطور الثابت للعلاقات الدولية".

 

RT

 




 

 


 

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