وكالة اللجوء الأوروبي: مليون طلب لجوء لدول الاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة اللجوء الأوروبية أن نحو مليون شخص تقدموا بطلب للجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2022، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول المستقبلة للاجئين.

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ووفقاً لـ (دويتشه فيله)، أفاد التقرير السنوي للوكالة بأن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بلغ 996 ألفًا في 2022، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ستة أعوام.

وأوضح التقرير أن معظم طالبي اللجوء إلى أوروبا يتحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يشمل نحو 4 ملايين أوكراني.



وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن الأرقام مجتمعة تمارس ضغطًا شديدًا على أماكن الاستضافة "المضغوطة بالأساس" في العديد من الدول.