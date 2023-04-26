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الأربعاء، 26-04-2023 04:42 م

الأمن في موسكو يبطل عمل مراكز اتصال احتيالية عملت لصالح القوات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عناصره تمكنوا من وقف نشاط مراكز اتصال تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في موسكو وتجمع المال لصالح القوات الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن المخابرات: "تمكن عناصر مديرية الأمن الفيدرالي في موسكو بالتعاون مع شرطة العاصمة، من وقف نشاط مجموعة من المحتالين الذين نظموا مراكز اتصال مشبوهة عملت على سرقة واختلاس أموال المواطنين الروس والأجانب بكميات كبيرة جدا".

ووفقا للبيان، قام المحتالون بالاتصال بضحاياهم بالهاتف منتحلين شخصيات رجال الأمن وكذلك موظفي المؤسسات المالية، وكانوا يخدعون المواطنين لتحويل الأموال إلى بطاقات مصرفية يشيرون إليها. وبعد ذلك يتم سحب هذه النقود من مختلف المصارف ومن ثم تحويلها إلى عملات رقمية ومن ثم تحويلها من خلال محافظ تشفير مجهولة الهوية إلى حسابات في أوكرانيا.


وقال البيان: "في بعض الحالات، مارس المجرمون ضغوطا معنوية ونفسية على الضحايا لإخراجهم من حالة التوازن النفسي وحملهم على ارتكاب جرائم رنانة ضد الأمن العام في منطقة موسكو. وكانت السمة المميزة لمراكز الاتصال هذه هي تخصصها في الأنشطة الاحتيالية ضد الأشخاص الذين يعيشون في الخارج، وخاصة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا".

 

RT

 




 

 


 

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