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الخميس، 20-04-2023 08:43 ص

ما سر الحقيبة التي حملها بوتين معه إلى منطقة خيرسون؟

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الوكيل الإخباري - وصلت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" إلى أوكرانيا، فيما تساءل مراقبون عن سر الحقيبة التي حملها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معه إلى منطقة خيرسون، لتوضح قناة روسية أن تلك هي "الحقيبة النووية".

ونشرت بعض القنوات التلفزيونية الروسية مقاطع فيديو لزيارة بوتين إلى منطقة خيرسون، وهي أحد الأقاليم الأربعة التي ضمتها موسكو مؤخراً، حيث اتجهت الأنظار إلى حقيبة يد كان يحملها مساعده. وقالت المذيعة الروسية أولغا سكابييفا إن تلك هي "الحقيبة النووية" للرئيس الروسي وهي محطة محمولة لنظام التحكم الآلي للقوات النووية الاستراتيجية "كازبيك"، وهو يحملها معه بانتظام، وذلك "أمر طبيعي" على حد تعبيرها، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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في الأثناء، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا التي تسلمت أول أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" ونشرت دبابات خفيفة فرنسية آ إم إكس 10 في ساحة المعركة، بينما حقق الروس تقدّماً جديداً في مدينة باخموت الاستراتيجية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.


وفيما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي روتيني إنّ الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية، تسلمت أوكرانيا أول أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية أمس الأربعاء، في وقت تعد كييف لهجوم مضاد كبير. وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر «اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أماناً مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا»، شاكراً الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل عملياتها في مدينة باخموت، واستولت على ثلاث كتل أخرى في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية الغربية من المدينة. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مسؤول محلي موال لروسيا في دونيتسك قوله إن القوات الروسية تسيطر على نحو 90 في المئة من المدينة.

 

البيان

 




 

 


 

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