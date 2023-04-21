الجمعة 21-04-2023
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الجمعة، 21-04-2023 07:00 م

دوي متزامن لصافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - دوت صافرات الإنذار الساعة 18.26 بتوقيت موسكو في جميع أنحاء أوكرانيا، منذرة بغارات جوية أو ضربات صاروخية روسية، حسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.

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وبدأ الجيش الروسي ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، وتبنّته استخبارات نظام كييف.


ويستهدف الجيش الروسي مواقع الطاقة والصناعة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا، بما يحرم قوات كييف من إمداداتها الحيوية دون المساس ما أمكن بالمدنيين.

 

RT

 




 

 


 

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