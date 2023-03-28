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الثلاثاء، 28-03-2023 01:48 م

الخارجية البولندية تعلن عن زيارة زيلينسكي الوشيكة إلى وارسو

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الوكيل الإخباري - صرح نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يزور وارسو قريبا.

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جاء ذلك في تصريح ليابلونسكي لمحطة إذاعة Wnet، حيث تابع أن زيارة زيلينسكي إلى وارسو قد تتم في المستقبل القريب، إلا أن الرحلة سيتم التحضير لها سرا، وحث على "عدم التسرع".

وأشار يابلونسكي إلى أن الجانب البولندي "لن يعلن بالطبع عن هذه الزيارة كما يحدث عادة، ولن يصدر زيلينسكي مثل هذه التصريحات لأسباب أمنية".


وشدد يابلونسكي على أن هناك حاليا نقاشا مكثفا حول مستقبل أوكرانيا وتعافيها بعد انتهاء الصراع، وأضاف: "يتم إنشاء نظام معين على أساسه ستعمل هذه الآلية، والتي تسمى أحيانا خطة مارشال لأوكرانيا".


في الوقت نفسه، شدد نائب رئيس الوزراء البولندي على أن رجال الأعمال البولنديين على استعداد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، حيث تعقد اجتماعات بانتظام، وقد تقدمت مئات من الشركات بالفعل للحصول على منصة مشتركة قمنا بإنشائها، والتي يتم من خلالها تبادل المعلومات"، مضيفا أن العمل مستمر بشأن الاتفاقية البولندية الأوكرانية، التي "ستنشئ امتيازات ثنائية يتمتع في إطارها المواطنون والشركات البولندية بامتيازات في أوكرانيا".

 

RT

 




 

 


 

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