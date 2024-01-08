الأول في 2024 .. شاهد لحظة ضرب إعصار ولاية أمريكية

الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو إعصارًا عنيفًا ضرب ساحل المحيط الأطلسي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الامريكية إن الإعصار هبط في فورت لودرديل قبل الساعة 6 مساءً من يوم أمس .



وتحركت العواصف الرعدية القوية عبر المنطقة. كما تم إصدار تحذير من الإعصار، ويعتبر هذا الإعصار الأول في عام 2024.

سي ان ان