الأول في 2024 .. شاهد لحظة ضرب إعصار ولاية أمريكية

الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو إعصارًا عنيفًا ضرب ساحل المحيط الأطلسي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية الامريكية إن الإعصار هبط في فورت لودرديل قبل الساعة 6 مساءً من يوم أمس .
وتحركت العواصف الرعدية القوية عبر المنطقة. كما تم إصدار تحذير من الإعصار، ويعتبر هذا الإعصار الأول في عام 2024.
#فيديو | اعصار ضخم يضرب مدينة فورت لودرديل الامريكية مسببًا وميضاً هائلاً#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/CuvvQTk9U8— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 8, 2024
#فيديو | اعصار ضخم يضرب مدينة فورت لودرديل الامريكية مسببًا وميضاً هائلاً#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/DhQm8s0Vtq— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 8, 2024