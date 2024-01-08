الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-01-2024 11:11 ص

الأول في 2024 .. شاهد لحظة ضرب إعصار ولاية أمريكية

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الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو إعصارًا عنيفًا ضرب ساحل المحيط الأطلسي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الامريكية إن الإعصار هبط في فورت لودرديل قبل الساعة 6 مساءً من يوم أمس .


وتحركت العواصف الرعدية القوية عبر المنطقة. كما تم إصدار تحذير من الإعصار، ويعتبر هذا الإعصار الأول في عام 2024. 

 


 

 

سي ان ان


 




 

 


 

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