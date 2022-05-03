الثلاثاء 03-05-2022
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الثلاثاء، 03-05-2022 11:32 ص

الإتحاد الأوروبي يعلن إقصاء مصارف روسية من نظام سويفت

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الوكيل الاخباري - أعلن الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية، وسط سعي أوروبي، معقد للحد من واردات الطاقة الروسية، لا سيما النفط.

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وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي، إن هناك عدة مصارف روسية أخرى ستخرج من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية، وفي قطاع الطاقة "نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط" .


ويجهز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام .


ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا تشمل حظراً محتملاً على شراء النفط الروسي.

بترا

 




 

 


 

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