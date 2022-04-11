بريطانيا تحذر من استخدام روسيا للأسلحة الفسفورية في اوكرانيا

الوكيل الإخباري-مع استمرار المعارك لاسيما في الشرق الأوكراني وجنوب البلاد، في اليوم الـ 47 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذرت وزارة الدفاع البريطاني من لجوء الروس لأسلحة فوسفورية.



ونبهت وزارة الدفاع البريطانية في إيجاز يومي الاثنين من احتمال أن تستخدم القوات الروسية ذخائر فوسفورية في قصفها لمدينة ماريوبول الساحلية مع اشتداد القتال من أجل السيطرة عليها، كما فعلت سابقا في بعض المناطق شرقا لاسيما في دونيتسك.

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كما أكدت المخابرات البريطانية أن القصف الروسي مستمر على دونيتسك ولوهانسك في إقليم دونباس شرقي البلاد.



وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية صدت عدة هجمات روسية، ما أسفر عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية للروس.

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