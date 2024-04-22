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الإثنين، 22-04-2024 09:37 ص

الإمارات تستعد لموجة جديدة من الأمطار

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الوكيل الإخباري- تشهد الإمارات خلال الأسبوع الحالي موجة جديدة من الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة وفقًا للمركز الوطني الإماراتي للأرصاد.

ونشر المركز الوطني الإماراتي للأرصاد حالة الطقس المتوقعة في البلاد من اليوم إلى الجمعة 22 - 26 أبريل على النحو التالي:

الاثنين: فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية.
الثلاثاء: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الشرقية.
الأربعاء: غائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية ظهراً مع انخفاض في درجات الحرارة.
الخميس: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية والشرقية.
الجمعة: فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار على الجبال بعد الظهر.

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وكانت قد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية هطولًا استثنائيًا للأمطار يُعد الأول بكثافته منذ 75 سنة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هطولات الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.

يُعتبر هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يُساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.

 




 

 


 

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