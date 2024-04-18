اعلان هام من مطار دبي الدولي

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة مطارات دبي اليوم الخميس، عن إعادة فتح إجراءات السفر في المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي وذلك للرحلات المغادرة على ناقلتي طيران الإمارات وفلاي دبي، بعد تعليق مؤقت للحركة الجوية جراء الأمطار والسيول.

اضافة اعلان



وعلّقت طيران الإمارات إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي للفترة بين الساعة الثامنة من صباح أمس الأربعاء، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، بتوقيت دبي وذلك بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق المؤدية للمطار.



وأوضحت أن المسافرين الذين يصلون إلى دبي وهم بانتظار رحلات أخرى (ترانزيت) سيتم استكمال إجراءات سفرهم كالمعتاد، لكن يجب توقع تأخير في كل من المغادرة والوصول.



وأوصى مطار دبي الدولي المسافرين أمس الأربعاء، بعدم التوجه إلى المطار إلا في حالة الضرورة القصوى، موضحا أن الدخول إلى مبنى رقم 1 يقتصر على الضيوف الذين تأكدت رحلاتهم وذلك بسبب الزحام.



وشهدت الإمارات في الأيام الثلاثة الماضية هطولا مطريا هو الأعلى منذ 75 عاما، بلغ ذروته الثلاثاء بواقع 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة في إحدى مناطق مدينة العين وبمستويات قياسية مرتفعة متفاوتة في مختلف الإمارات السبع.



ووجهت القيادة بدولة الإمارات الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة ودراسة حالة البنية التحتية في مختلف المناطق إثر الأمطار القياسية.



بترا