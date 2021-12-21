الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

مناشدة للتبرع بالدم

صدور الارادة الملكية السامية بتعيين العجلوني رئيسا للبلقاء التطبيقية

بعد ضبط جميد يحتوي على طلاء في مصر.. الغذاء والدواء: لا نستورد من المصنع المذكور

الملك يتسلّم أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول - صور

ما هي ظاهرة الضباب المتجمد التي حدثت في الطفيلة ؟

وزير صحة أسبق لـ"الهواري": معاليك.. غلب بستيرة ولا غلب بفضيحة"

الثلاثاء، 21-12-2021 01:33 م

الإمارات.. تعديلات حكومية بخصوص نظام المرور الأخضر

61c1b1224c59b722fe351d90


الوكيل الإخباري-أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، تعميما موجها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن هذا التعديل يأتي "في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كافة إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022".

اضافة اعلان


وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021، إذ أنه يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح ضد فيروس كورونا معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، ويلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.


في حين يسمح لفئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، بدخول الجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61c1d0ce4c59b70f2a31a7e6

خبراء: إيران سجلت نقاطا في المفاوضات النووية بفيينا

61c1ce914c59b76403126388

شويغو: قصف الجانب الأوكراني لدونباس متواصل

61c1bf2542360454be156c82

سوريا.. إنجاز العمل في زيادة طول مدرج مطار حميميم

61c1b77b4c59b706ed6fc3ea

لبنان.. المجلس الدستوري يفشل في إصدار قرار حول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب

1053511617_301_0_2349_2048_1920x0_80_0_0_d89c4e41d6fd514bd7f25fb7894ac49a

قرداحي يشعر بـالظلم والإهانة

تونس

حريق هائل في ميناء تونسي

أخبار متعلقة
istockphoto-958053962-612x612

مصر تفرض رسوم مالية جديدة على مواطنيها

ba6f468e-69a4-42d2-91df-1437b7eab84e_16x9_1200x676

الإمارات ترفع الرقابة عن الأفلام

فهيم

رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

61bad57d42360415a813e484

الآلاف يتظاهرون في نيوزيلندا احتجاجا على الإغلاق وفرض التطعيم

eea63419-bd95-41e4-9fc5-37eb11d7d503

محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي

lvl220211214044505590

الإمارات تهدد واشنطن بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار