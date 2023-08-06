الإمارات تمنح تشاد آليات عسكرية ومعدات أمنية لمكافحة الإرهاب

الوكيل الاخباري- قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، وذلك لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.

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وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة، التي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري في شهر يونيو الماضي خلال زيارة رسمية للرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي اتنو، إلى أبو ظبي.



وقام السفير الإماراتي لدى تشاد، راشد سعيد الشامسي، بتسليم الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.



