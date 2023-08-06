الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

أخو ارشيدة : مبنى متكامل لبلدية المفرق

الامن يحقق بعد العثور على فتاة متوفية داخل منزلها

الأردن يعزي سلوفينيا بضحايا الفيضانات

وفد مصري رسمي رفيع المستوى يصل الأردن الأحد

الاردن يعزي الصين بضحايا الفيضانات

توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الحنيطي

قرار صادر عن مجلس الوزراء لمدة شهرين كمُهلة نهائيَّة وأخيرة

الاحتلال يستهدف مركبة جنوب جنين وأنباء عن شهداء واصابات

الأردن يعزي باكستان بضحايا حادثة القطار

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 06-08-2023 07:04 م

الإمارات تمنح تشاد آليات عسكرية ومعدات أمنية لمكافحة الإرهاب

64cfb9b04c59b7506d3dd498


الوكيل الاخباري- قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، وذلك لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.

اضافة اعلان

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن  هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة، التي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري في شهر يونيو الماضي خلال زيارة رسمية للرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي اتنو، إلى أبو ظبي.


وقام السفير الإماراتي لدى تشاد، راشد سعيد الشامسي، بتسليم الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64cfc6f64236045e8847aaa6

ترامب يصعّد ويطالب بإجراءات ضد قاضية المحكمة الفيدرالية في ملف اقتحام الكابيتول

64cfc62e4c59b73d09016fe3

أوكرانيا تستلم صواريخ "سكالب" الفرنسية بعيدة المدى

64cfc65d4236046a2c098723

حرائق الغابات.. الأمين العام للأمم المتحدة يعزي الجزائر

64cfb4e442360448e500e851

خبير: بوتين منع "الناتو" من نشر صواريخ فتاكة في أوكرانيا

64cf8c944236045e8847aa74

كييف تتخلى في اجتماع جدة عما أصرت عليه سابقا

60c6d8fa-d4fb-41dc-9c67-05823a425000

بعد 6 أشهر.. هذا ما حل بعفراء التي ولدت يتيمة تحت الأنقاض بزلزال تركيا

أخبار متعلقة
111111

مشاهد للعاصفة الرملية والامطار التي ضربت الامارات أمس -فيديو

ططط

الإمارات تدعم جهود تشاد في مكافحة الإرهاب

64ce699142360410f04fa634

أمطار غزيرة وسيول في شوارع هذه الدولة العربية- فيديو

64cbdf424c59b777f40f58d6

رئيس الإمارات يغرد في ذكرى "جريمة بشعة"

64cb634c42360455014c2d7e

الرئيس الإيراني يوجه دعوة رسمية لنظيره الإماراتي لزيارة طهران

72023273309850962059

وفاة الشيخ سعيد آل نهيان .. بيان صادر عن ديوان الرئاسة بالامارات