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الخميس، 03-08-2023 08:36 م

رئيس الإمارات يغرد في ذكرى "جريمة بشعة"

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الوكيل الإخباري- أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على ضرورة العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان.

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وجاء ذلك في تدوينة للرئيس عبر منصة "إكس" بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لجريمة تنظيم "داعش" بحق الإيزيديين في العراق في 3 أغسطس 2014.

 

وكتب الشيخ محمد بن زايد: "الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق، في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة تذكّر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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