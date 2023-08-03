رئيس الإمارات يغرد في ذكرى "جريمة بشعة"

الوكيل الإخباري- أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على ضرورة العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان.



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وجاء ذلك في تدوينة للرئيس عبر منصة "إكس" بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لجريمة تنظيم "داعش" بحق الإيزيديين في العراق في 3 أغسطس 2014.

وكتب الشيخ محمد بن زايد: "الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق، في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة تذكّر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان.

روسيا اليوم